Турецкая петля. Пассажирам рейса Анталья — Петербург показали, как попасть в Вильнюс без визы

Петербургские туристы смогли не только порадоваться теплу на турецких курортах, но и хоть из окна посмотреть на Европу.
Борт «Турецких авиалиний» вылетел из Антальи по расписанию в 12:25, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Однако в 15:00 он приземлился не в Петербурге, а в Вильнюсе, изрядно напугав пассажиров петлями, которые самолет накручивал в ожидании разрешения на посадку.
В кол-центре авиалинии «Фонтанке» сообщили, что да, самолет изменил пункт прибытия на Вильнюс. А его дальнейшей судьбе они говорить отказались.
В пресс-службе «Воздушных ворот Северной столицы» уточнили, что в Вильнюсе борт сел из-за технической неисправности.
«Сегодня, 1 сентября, аэропорт Пулково работает в штатном режиме. При этом на прилёт задержан рейс 3672, следовавший по маршруту Анталья — Санкт-Петербург. Самолёт совершил посадку на запасном аэродроме по технической причине. Прибытие рейса в аэропорт Пулково ожидается после 19:15», — сообщили в компании.