Турецкая петля. Пассажирам рейса Анталья — Петербург показали, как попасть в Вильнюс без визы

Петербургские туристы смогли не только порадоваться теплу на турецких курортах, но и хоть из окна посмотреть на Европу.



Борт «Турецких авиалиний» вылетел из Антальи по расписанию в 12:25, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Однако в 15:00 он приземлился не в Петербурге, а в Вильнюсе, изрядно напугав пассажиров петлями, которые самолет накручивал в ожидании разрешения на посадку.

