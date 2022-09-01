В Сети стартовало онлайн-голосование за фотоработы конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность-2022»

«Фонд Доноров» объявил о начале онлайн-голосования конкурса «ОБЪЕКТИВная благотворительность-2022». Лучшие фотографии о благотворительности, предоставленные российскими НКО и социально активными компаниями, можно увидеть и оценить в Сети.
Проект «ОБЪЕКТИВная благотворительность» проводится ассоциацией грантодающих организаций «Форум Доноров» с 2012 года. Он включает в себя конкурс фотографий и историй о благотворительности. Его главная цель — собрать и представить широкой публике как можно более полную и яркую картину современной российской благотворительности. В нем участвуют НКО, российские и международные компании, волонтёры, профессиональные и независимые фотографы. Работы финалистов конкурса выставляются в общественных пространствах: на городских площадках, в вузах, аэропортах и пр. За 10 лет существования проекта в нем приняли участие более 500 человек из 50 регионов России, которые представили в общей сложности свыше 1800 фотоснимков и фотоисторий, видео и постеров.
В этом году жюри отобрало 250 фотоисторий для онлайн-голосования. Принять в нём участие может любой желающий. Для этого необходимо в группе проекта во «ВКонтакте» зайти в фотоальбом «2022 — ОБЪЕКТИВная благотворительность» и отметить понравившуюся работу. При этом их может быть несколько.
Голосование продлится до 23:30 16 сентября.