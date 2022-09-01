В Петербурге могут появиться «детские технопарки». Смольный просит на воспитание юных промышленников 50 млн рублей

В Петербурге могут появиться детские центры технического творчества при промышленных предприятиях. Об этом заявил в ходе нулевых чтений по проекту бюджета на 2023–2025 гг. глава комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Кирилл Соловейчик 1 сентября. На эти цели требуется 50 млн рублей.
«Мы считаем, что это важный шаг навстречу системе образования», — отметил он. Пилотные проекты могут быть реализованы на базе предприятия «Алмаз-Антей» и представителей радиоэлектронной промышленности.
К проекту хотят подключить Педагогический университет. «Потому что у него недостаток технологической базы для обучения», — пояснил чиновник. Для города такие объекты станут инфраструктурой для подготовки кадров в сфере промышленности.
В Москве подобный проект «детских технопарков» уже реализуется, подчеркнул Кирилл Соловейчик.