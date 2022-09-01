    Сейчас

    +9˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +9˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 7

    2 м/с, с-з

    760мм

    85%

    Подробнее

    Пробки

    6/10

    usd60.24eur60.21
    ТЕМА ДНЯ

    Как я провел это лето

    Температура ниже нормыПодарок учителю 1-го сентябряПетербург прошел пик COVID-19Образ жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Мурино открыли новую школу на 22 класса с двумя бассейнами

    204
    обсудить

    В Мурино 1 сентября приняла своих первых учеников школа на 565 мест на Шоссе в Лаврики.

    Фото: предоставлено пресс-службой ЦДС.
    ПоделитьсяПоделиться

    Средняя школа № 5 в жилом комплексе ЦДС «Северный» рассчитана на 22 класса для младших и старших школьников. В помещении школы: два бассейна, мастерские по обработке металла и древесины, мастерская кулинарии и домоводства, два спортивных и актовый залы, библиотека, столовая, медицинские кабинеты и административные помещения.

    На территории у школы есть стадион с полем для мини-футбола, круговой беговой дорожкой длиной 200 метров, площадками для волейбола и настольного тенниса, ямой с песком для прыжков в длину, а также площадкой для баскетбола. Во дворе школы есть игровые площадки и место для общешкольных торжеств, а зоны для отдыха разделили на тихие и активные.

    Фото: предоставлено пресс-службой ЦДС.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close