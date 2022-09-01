В Мурино открыли новую школу на 22 класса с двумя бассейнами

В Мурино 1 сентября приняла своих первых учеников школа на 565 мест на Шоссе в Лаврики.

Средняя школа № 5 в жилом комплексе ЦДС «Северный» рассчитана на 22 класса для младших и старших школьников. В помещении школы: два бассейна, мастерские по обработке металла и древесины, мастерская кулинарии и домоводства, два спортивных и актовый залы, библиотека, столовая, медицинские кабинеты и административные помещения.



На территории у школы есть стадион с полем для мини-футбола, круговой беговой дорожкой длиной 200 метров, площадками для волейбола и настольного тенниса, ямой с песком для прыжков в длину, а также площадкой для баскетбола. Во дворе школы есть игровые площадки и место для общешкольных торжеств, а зоны для отдыха разделили на тихие и активные.

