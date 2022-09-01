В Полюстрово открылась начальная школа, совмещенная с детским садиком

В Красногвардейском районе начались занятия в новой начальной школе, совмещенной с детским садом.
Детский сад, входящий в состав школы, рассчитан на 165 детей от трех до семи лет в восьми группах. На первом этаже садика расположены бассейн-лягушатник, медицинский кабинет и пищеблок. На втором и третьем этажах — помещения для групп, музыкальный и физкультурный залы, комнаты для кружков, административные и хозяйственные кабинеты. На благоустроенной охраняемой территории садика оборудовали игровые и спортивные площадки с газонами и резиновым покрытием, навесы с ящиками для игрушек, площадки для мероприятий, а также велопарковки и навесы для колясок и санок.
Сама начальная школа №133 с углубленным изучением иностранных языков в ЖК ЦДС «Полюстрово» рассчитана на 100 мест. В здании на Львовской улице помимо учебных классов и рекреаций есть библиотека, спортзал, медицинский блок, а также административные помещения.