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    В Полюстрово открылась начальная школа, совмещенная с детским садиком

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    В Красногвардейском районе начались занятия в новой начальной школе, совмещенной с детским садом.

    Детский сад, входящий в состав школы, рассчитан на 165 детей от трех до семи лет в восьми группах. На первом этаже садика расположены бассейн-лягушатник, медицинский кабинет и пищеблок. На втором и третьем этажах — помещения для групп, музыкальный и физкультурный залы, комнаты для кружков, административные и хозяйственные кабинеты. На благоустроенной охраняемой территории садика оборудовали игровые и спортивные площадки с газонами и резиновым покрытием, навесы с ящиками для игрушек, площадки для мероприятий, а также велопарковки и навесы для колясок и санок.

    Сама начальная школа №133 с углубленным изучением иностранных языков в ЖК ЦДС «Полюстрово» рассчитана на 100 мест. В здании на Львовской улице помимо учебных классов и рекреаций есть библиотека, спортзал, медицинский блок, а также административные помещения.

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