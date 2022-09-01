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    Бывшего сотрудника полиции, который ушел из органов из-за маленькой зарплаты, задержали, как дропа в Петербурге

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    Неприятный сюрприз ожидал сотрудников полиции Приморского района, когда они нашли подозреваемого в телефонном мошенничестве в отношении двух пожилых местных жительниц. Он оказался их бывшим коллегой.

    39-летнего мужчину задержали 29 августа после того, как за два дня до этого в полицию обратилась 94-летняя жительница Вербной улицы. Она рассказала о том, что ей позвонил неизвестный и сообщил, что дочь попала в ДТП и необходимы деньги для компенсаций. Она передала курьеру на лестничной площадке у квартиры 200 тыс рублей. Утром следующего дня в тот же отдел полиции пришла 81-летняя, обманутая таким же образом, отдала на проспекте Королева 250 тысяч рублей.

    А 29 августа уже 77-летняя жительница Выборгского района отдала тому же, судя по приметам мужчине, около 13 тыс евро и 100 тыс рублей.

    Все три эпизода инкриминируются бывшему помощнику следователя Василеостровского УМВД, который после семи лет службы покинул органы весной 2021года с формулировкой о малом заработке. Его ставка предполагала выплату порядка 35 тыс рублей в месяц. Так как, на должности помощника, он в основном выполнял функции водителя, то ушел в таксисты. Однако пандемия и спад потока туристов, не помогли ему, как говорят, увеличитель благосостояние. Мужчина живет в Кудрово, разведен, появившемуся в браке ребенку выплачивает алименты.

    Бывшие коллеги, не одобряют путь, выбранный мужчиной, но сетуют, что из-за маленьких зарплат уходят многие. По данным «Фонтанки», это заметили и в главке: за последний квартал сотрудников уволилось больше, чем было принято на работу на несколько десятков человек.

    Полицейское следствие вышло в суд с ходатайством об аресте задержанного, одного Приморский районный суд не поддержал их и назначил мужчине запрет определенных действия. Теперь он н может выходить из дома с 22.00 до 6.00, общаться с участниками судопроизводства по делу, а также посещать массовые мероприятия в Петербурге и области.

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