На Английской и Воскресенской набережных, Приморском шоссе и других улицах ограничат движение в сентябре

Ремонт дорог и тротуаров, реконструкция и прокладка коммуникаций добавят головной боли водителям в Петербурге. С 3 сентября новые ограничения движения вступят в силу в семи районах: Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Московском, Приморском, Пушкинском и Центральном, сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга 1 сентября.



В центре будут прокладывать электрокабель на Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка, Шпалерной улице и проспекте Чернышевского. В связи с этим до 13 сентября ограничат движение транспорта по Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Потемкинской улицы.