На Английской и Воскресенской набережных, Приморском шоссе и других улицах ограничат движение в сентябре

Ремонт дорог и тротуаров, реконструкция и прокладка коммуникаций добавят головной боли водителям в Петербурге. С 3 сентября новые ограничения движения вступят в силу в семи районах: Адмиралтейском, Василеостровском, Калининском, Московском, Приморском, Пушкинском и Центральном, сообщает пресс-служба ГАТИ Петербурга 1 сентября.
В центре будут прокладывать электрокабель на Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Водопроводного переулка, Шпалерной улице и проспекте Чернышевского. В связи с этим до 13 сентября ограничат движение транспорта по Воскресенской набережной от проспекта Чернышевского до Потемкинской улицы.
На Английской набережной от Замятина переулка до набережной Ново-Адмиралтейского канала отремонтируют покрытие тротуаров. Из-за этого до 27 сентября ограничат проезд по Английской набережной от площади Труда до набережной Ново-Адмиралтейского канала.
На 20–21-й линиях В.О. от Среднего проспекта В.О. до Большого проспекта В.О. и в «кармане» Большого проспекта В.О. от 18–19-й линий В.О. до 20–21-й линий В.О. разместят временное ограждение и пешеходную галерею. Движение по 20–21-й линиям В.О. от Среднего проспекта В.О. до Большого проспекта В.О. будет ограничено аж до 9 апреля 2025 года.
Ограничения ждут одну из крупнейших магистралей Приморского района. До 21 сентября из-за ремонта дороги ограничат проезд по участку Приморского шоссе от улицы Савушкина до Планерной улицы.
В Калининском и Московском районах схему движения изменят на пару дней — с 3 по 4 сентября. Для строительства газопровода ограничат проезд по Минеральной улице от Арсенальной улицы до улицы Ватутина, а для реконструкции теплосети — по улице Пилотов у Штурманской улицы. Последнее ограничение можно будет объехать по Взлетной и Вертолетной улицам и улице Пилотов.
В Пушкине на месяц водителей потеснят для прокладки канализации. До 2 октября там перекроют движение по Дворцовой улице от Московской улицы до Академического проспекта, включая перекрестки с Московской и Пушкинской улицами.