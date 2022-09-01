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    День знаний петербургские водители встретили на боку и в пробках

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    Первый день осени традиционно добавил Петербургу утренних пробок, хотя и не довел до коллапса. Но с проездом перекрестков у водителей этим утром были проблемы: где-то их создавали ДТП, где-то — светофоры.

    На перекрестке Искровского проспекта и улицы Евдокима Огнева не разъехались УАЗ и легковая машина, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Последняя в результате запрыгнула передними колесами на поребрик, уткнувшись в забор.

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    На пересечении Малого проспекта П.С. и улицы Красного Курсанта кроссовер улетел в ограждение проезжей части, поломав его и срубив столб с дорожными знаками, и завалился на левый бок, пишут в группе. Судя по кадрам с места ДТП, досталось и припаркованной машине.

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    Мужчине, находившемуся в машине, помогли выбраться через пассажирскую дверь.

    Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

    На перекрёстке проспектов Культуры и Луначарского итак плотное движение в половине десятого утра уплотнили неработающие светофоры, рассказала в «ДТП и ЧП» Татьяна.

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    Неработающие светофоры осложнили жизнь водителями и на перекрестке Бухарестской улицы с проспектом Славы, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис».

    А на пересечении проспекта Стачек с улицей Маршала Казакова случилось комбо. «Ехал там утром. Судя по всему, «Сид» ехал по главной, светофор не работал. Водитель белого «Рапида» (вроде бы «Рапид») ехал по Казакова в сторону Стачек и не пропустил», — рассказывает Иван. Судя по фото, KIA сильно повредила переднюю часть.

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    В среднем максимальная загруженность петербургских дорог утром 1 сентября составила 5 баллов. Это на 1 балл больше обычного. Плотнее всего было на проспекте Культуры — Тихорецком проспекте и на Московском шоссе в центр, там собрались 8-балльные пробки. По 7 баллов было на Московском шоссе из центра и участке Индустриальный проспект — проспект Большевиков к Шафировскому. Самые крупные пробки утра собрались:

    • на внутреннем кольце КАД — 5,2 км от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе;
    • на проспекте Энгельса — 4,7 км от КАД до проспекта Просвещения;
    • на Московском шоссе — 4,1 км от КАД до площади Победы;
    • на Главной улице, Токсовском шоссе и Токсовской улице — 3,7 км от улицы Славы до улицы Руставели;
    • на Колтушском шоссе — 3,6 км от перекрёстка с Воейковским шоссе до посёлка Разметелево.
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
    Фото: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»

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