День знаний петербургские водители встретили на боку и в пробках

Первый день осени традиционно добавил Петербургу утренних пробок, хотя и не довел до коллапса. Но с проездом перекрестков у водителей этим утром были проблемы: где-то их создавали ДТП, где-то — светофоры.
На перекрестке Искровского проспекта и улицы Евдокима Огнева не разъехались УАЗ и легковая машина, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Последняя в результате запрыгнула передними колесами на поребрик, уткнувшись в забор.
На пересечении Малого проспекта П.С. и улицы Красного Курсанта кроссовер улетел в ограждение проезжей части, поломав его и срубив столб с дорожными знаками, и завалился на левый бок, пишут в группе. Судя по кадрам с места ДТП, досталось и припаркованной машине.
Мужчине, находившемуся в машине, помогли выбраться через пассажирскую дверь.
Видео: «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург»
На перекрёстке проспектов Культуры и Луначарского итак плотное движение в половине десятого утра уплотнили неработающие светофоры, рассказала в «ДТП и ЧП» Татьяна.
Неработающие светофоры осложнили жизнь водителями и на перекрестке Бухарестской улицы с проспектом Славы, сообщают в телеграм-канале «Мегаполис».
А на пересечении проспекта Стачек с улицей Маршала Казакова случилось комбо. «Ехал там утром. Судя по всему, «Сид» ехал по главной, светофор не работал. Водитель белого «Рапида» (вроде бы «Рапид») ехал по Казакова в сторону Стачек и не пропустил», — рассказывает Иван. Судя по фото, KIA сильно повредила переднюю часть.
В среднем максимальная загруженность петербургских дорог утром 1 сентября составила 5 баллов. Это на 1 балл больше обычного. Плотнее всего было на проспекте Культуры — Тихорецком проспекте и на Московском шоссе в центр, там собрались 8-балльные пробки. По 7 баллов было на Московском шоссе из центра и участке Индустриальный проспект — проспект Большевиков к Шафировскому. Самые крупные пробки утра собрались:
- на внутреннем кольце КАД — 5,2 км от Пискаревского проспекта до Рябовского шоссе;
- на проспекте Энгельса — 4,7 км от КАД до проспекта Просвещения;
- на Московском шоссе — 4,1 км от КАД до площади Победы;
- на Главной улице, Токсовском шоссе и Токсовской улице — 3,7 км от улицы Славы до улицы Руставели;
- на Колтушском шоссе — 3,6 км от перекрёстка с Воейковским шоссе до посёлка Разметелево.