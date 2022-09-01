День знаний петербургские водители встретили на боку и в пробках

Первый день осени традиционно добавил Петербургу утренних пробок, хотя и не довел до коллапса. Но с проездом перекрестков у водителей этим утром были проблемы: где-то их создавали ДТП, где-то — светофоры.



На перекрестке Искровского проспекта и улицы Евдокима Огнева не разъехались УАЗ и легковая машина, сообщают очевидцы в группе «ДТП и ЧП | Санкт-Петербург». Последняя в результате запрыгнула передними колесами на поребрик, уткнувшись в забор.