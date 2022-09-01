От умных счетчиков до видеокамер: каким оборудованием оснащены современные новостройки

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Традиционно в инженерии новостроек применялось довольно много импортных элементов, однако за последние полгода почти все застройщики попытались найти им замену. При этом инженерная «начинка» дома давно перестала быть просто системой сетей и труб. Сегодня это еще и ряд умных и энергосберегающих систем в том числе, которые облегчают жизнь собственникам и помогают в эксплуатации управленцам.

Было — стало

Технологии современного строительства шагают вперед, поэтому нынешние инженерные сети во многом отличаются от тех, что монтировались еще 20–30 лет назад.



— Для нормального жизнеобеспечения любого здания необходимы внутренние и внешние инженерно-технические сети, где внешние — обеспечивают подачу ресурсов в дом, а внутренние — распределяют их внутри здания, — отметил генеральный директор СРО А «Объединение строителей СПб» Алексей Белоусов. — На смену чугунным трубам пришли металлопластиковые, системы вентиляции могут не только подавать в квартиры чистый воздух, но и охлаждать его, нагревать, ионизировать, традиционные батареи центрального отопления дополнились калориферами и конвекторами, да и в целом использование в нынешних теплопунктах циркулярных насосов позволило дополнительно регулировать степень подачи горячей воды.



— Ранее, например, системы отопления были вертикальные (стояковые) с трубами из стали, — добавил Виталий Ершов, заместитель генерального директора по строительству Setl Group. — Системы отопления в новых домах — горизонтальные (коллекторные), со скрытой прокладкой труб из полимерных материалов в полу. Это решение визуально лучше, а система долговечнее за счет того, что полимерные трубы не подвержены коррозии. В новых домах применяется современная арматура, которая позволяет грамотно регулировать температуру в помещениях, причем в автоматическом режиме. А также ведется поквартирный учет тепловой энергии, благодаря чему собственник платит только за потребленный ресурс.



По словам Ершова, чаще всего в квартирах используются стальные панельные радиаторы, сертифицированные по последним ГОСТам. Они имеют повышенные требования к качеству — такие, как толщина стали, максимальное допустимое давление теплоносителя и пр. В зонах витражного остекления (окна в пол) применяются внутрипольные конвекторы. Также на объектах Setl Group закрытая система ГВС — это решение стало типовым для всех новостроек с 2013 года. При такой системе вода из тепловых сетей не поступает в кран потребителю. С помощью теплообменных аппаратов нагревается более высокого потребительского качества — она чище, без песка и без ржавчины.



— В современных домах инженерию делают максимально скрытой, чтобы трубы не портили интерьер, но при этом чтобы обеспечить доступ сервисным службам, — говорит Ольга Ульянова, директор по маркетингу компании Полис Групп. — Также с учетом современных реалий учет потребляемых ресурсов должны вести в каждой квартире отдельно. Всё чаще в новостройках стали появляться системы умного дома, наиболее популярным сервисом является автоматический сбор показаний счетчиков, видеонаблюдение с видеодомофоном, а также защита от протечек.



Временные трудности

Что касается преодоления зависимости от импорта, то, как отметил Алексей Белоусов, поначалу у строителей действительно возникали сложности.

— Они были с импортными комплектующими слаботочных систем: в том числе средствами обеспечения безопасности и контроля доступа в помещение, системами пожарной сигнализации, управления внутренними парковочными зонами, лифтовыми комплектующими и другим, — отметил Алексей Белоусов. — Но в течение короткого периода всему этому либо были найдены отечественные аналоги, либо налажен механизм параллельного импорта. Поэтому возникший дефицит был преодолен и не отразился ни на скорости строительства, ни на вводе многоквартирных домов в эксплуатацию.



— Инженерное оборудование сегодня в основном состоит из иностранных комплектующих, поэтому здесь строители в большей степени столкнулись с необходимостью поиска аналогов, и это касается не только водоснабжения и теплоснабжения, но и лифтового оборудования, например, — говорит Ольга Ульянова. — Это могут быть российские аналоги, если их качество соответствует нормативам, или оборудование из других стран, которые еще готовы с нами сотрудничать.



Сети «умнеют»

Не стоит забывать о таких необходимых элементах «умного дома», как датчики движения, включающие свет, или клапаны регулирования подачи воды, напомнил Алексей Белоусов. Все эти современные технологии, новые материалы и оборудование в первую очередь направлены на энергосбережение, а их главная цель — повышение энергоэффективности.

— «Умные системы» с каждым годом становятся всё более востребованными, — продолжил Виталий Ершов. — У Setl Group это концепция SetlHome, которая объединяет в себе четыре различные внутридомовые и внутриквартирные системы. Это системы автоматического сбора данных счетчиков, онлайн-коммуникаций с управляющей компанией, IP-домофонии и система внутренних датчиков. Всем комплексом систем можно управлять в мобильном приложении. Отметим, что в этом году два проекта холдинга — Pulse Premier и «Стрижи в Невском 2» — включены в общероссийский реестр умных новостроек, составленный Единым ресурсом застройщиков (ЕРЗ). В России таких домов — всего 2–3 % от объема рынка.

