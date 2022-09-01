В честь дня рождения соцсети для инвесторов Шуфутинский споет в метавселенной

3 сентября крупнейшей в России социальной сети* для инвесторов «Пульс» Тинькофф Инвестиций исполняется три года. В ряду праздничных мероприятий главным станет выступление Михаила Шуфутинского в виртуальной реальности. Это первый в российской истории концерт в метавселенной. Посетить его может любой желающий.



Где смотреть



Пространство Tinkoff Pulse Park в метавселенной Decentraland — городской осенний парк. Локация откроется 2 сентября в 12:00 по московскому времени. До начала основной торжественной части гости смогут побродить по аллеям парка среди «костров» рябин, перевернуть огромный календарь, а также пройти лабиринт с заданиями и проверить свою ловкость и знания в инвестициях. Пройдя все активности, гости получат награду — NFT-актив в виде аксессуаров Михаила Шуфутинского.



Участников торжества ждет еще один приятный сюрприз — все новые пользователи, зарегистрировавшиеся в «Пульсе» со 2 по 9 сентября, получат подарочную акцию крупной российской компании на сумму до 10 тыс. рублей.**



Торжественная часть праздника начнется 2 сентября в 16:00 мск. Зрителей поздравит лично Михаил Шуфутинский, а потом он сойдет с экрана на сцену в виде виртуального аватара и исполнит известные хиты. Концерт будет повторяться в течение вечера пятницы. В субботу, 3 сентября, концертная часть мероприятия начнется в 18:00 мск.

