В честь дня рождения соцсети для инвесторов Шуфутинский споет в метавселенной

3 сентября крупнейшей в России социальной сети* для инвесторов «Пульс» Тинькофф Инвестиций исполняется три года. В ряду праздничных мероприятий главным станет выступление Михаила Шуфутинского в виртуальной реальности. Это первый в российской истории концерт в метавселенной. Посетить его может любой желающий.
Где смотреть
Пространство Tinkoff Pulse Park в метавселенной Decentraland — городской осенний парк. Локация откроется 2 сентября в 12:00 по московскому времени. До начала основной торжественной части гости смогут побродить по аллеям парка среди «костров» рябин, перевернуть огромный календарь, а также пройти лабиринт с заданиями и проверить свою ловкость и знания в инвестициях. Пройдя все активности, гости получат награду — NFT-актив в виде аксессуаров Михаила Шуфутинского.
Участников торжества ждет еще один приятный сюрприз — все новые пользователи, зарегистрировавшиеся в «Пульсе» со 2 по 9 сентября, получат подарочную акцию крупной российской компании на сумму до 10 тыс. рублей.**
Торжественная часть праздника начнется 2 сентября в 16:00 мск. Зрителей поздравит лично Михаил Шуфутинский, а потом он сойдет с экрана на сцену в виде виртуального аватара и исполнит известные хиты. Концерт будет повторяться в течение вечера пятницы. В субботу, 3 сентября, концертная часть мероприятия начнется в 18:00 мск.
А что еще интересного
В пятницу, 2 сентября в 15:30, на YouTube канале Инвестерика начнется праздничный стрим. Его ведущими станут комик Сергей Мезенцев и блогер Metaverse Rick, автор одноименного канала о метаверсах и NFT. Они поговорят об инвестициях и метавселенных.
Decentraland — это виртуальный мир и сообщество, основанные на технологии блокчейн. В мире Decentraland пользователи создают свои уникальные земельные участки, произведения искусства, NFT и владеют ими, а также участвуют в децентрализованной автономной организации платформы.
Как зарегистрироваться
Принять участие в праздновании дня рождения соцсети смогут не только владельцы аккаунтов в «Пульсе», но и все пользователи рунета. Попасть на мероприятие можно со стартовой страницы Decentraland через гостевой доступ (без регистрации) или зарегистрировавшись (инструкция есть на сайте события). Регистрация позволит стать полноправным обитателем метавселенной и получить возможность стать обладателем NFT-приза. Также гости могут подписаться на telegram-бота и добавить событие в календарь.
На сегодняшний день в «Пульсе» зарегистрировано более 2 млн пользователей, в том числе аккаунты крупных российских компаний. Ежедневная аудитория соцсети составляет 350 тыс. пользователей. В 2022 году платформа стала призером престижных наград PACO 2022 и EFFIE 2022.
АО «Тинькофф Банк», https://www.tinkoff.ru/
*По результатам исследования крупнейших социальных сетей для инвесторов, проведенного компанией «Технологии Доверия» в августе 2022 г.
**Акция. Организатор — АО «Тинькофф Банк». Юридический адрес: 127287, г. Москва, ул. Хуторская 2-я, д. 38А, стр. 26. ИНН 7710140679, ОГРН 1027739642281 от 28.11.2002 г. Срок проведения акции — с 2 сентября 2022 года по 9 сентября 2022 года (без учета срока предоставления бонуса). Подробности здесь.