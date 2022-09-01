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    Леденцы с сюрпризом не дошли до россиянина из Америки. Их перехватили в Пулково

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    Некий россиянин ждал крайне необычную посылку из Америки. Она была близка, но не прошла таможенный контроль в Пулково — подарки оказались незаконными.

    Как сообщает 1 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, в экспресс-отправлениях нашли леденцы с сильным наркотиком — в восьми блистерах. Кроме того, там было более 400 капсул с растительным наркотическим веществом.

    «По данному факту Пулковской таможней проводятся необходимые проверочные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.

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