Леденцы с сюрпризом не дошли до россиянина из Америки. Их перехватили в Пулково

Некий россиянин ждал крайне необычную посылку из Америки. Она была близка, но не прошла таможенный контроль в Пулково — подарки оказались незаконными.



Как сообщает 1 сентября пресс-служба Северо-Западного таможенного управления, в экспресс-отправлениях нашли леденцы с сильным наркотиком — в восьми блистерах. Кроме того, там было более 400 капсул с растительным наркотическим веществом.



«По данному факту Пулковской таможней проводятся необходимые проверочные мероприятия», — говорится в сообщении ведомства.