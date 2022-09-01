Минивэн сбил подростка, перебегавшего перекресток Бухарестской и Славы вдоль трамвайных путей

ДТП с пешеходом произошло вечером 31 августа во Фрунзенском районе Петербурга. Под колесами автомобиля серьезно пострадал подросток.
В 17:51 на регулируемом перекрестке Бухарестской улицы и проспекта Славы автомобиль Dodge Caravan сбил 16-летнего парня вне зоны пешеходного перехода. 59-летний столяр из Петербурга ехал по проспекту от Пражской улицы в сторону Бухарестской, а подросток перебегал проезжую часть вдоль трамвайных путей, идущих по Бухарестской, стало известно «Фонтанке» 1 сентября.
В результате ДТП подросток получил закрытую черепно-мозговую травму, ушиб головного мозга и ушибленную рану головы. Его госпитализировали в тяжелом состоянии. Водитель автомобиля в 2022 году четырежды привлекался за превышение скорости.