В Петербурге задержан мигрант, подозреваемый в нападении на водителя и кондуктора автобуса

Полиция задержала конфликтного пассажира, бросившегося с кулаками на водителя и кондуктора автобуса на Московском проспекте в Петербурге. Подозреваемый — молодой мигрант, в данный момент он находится в камере и ждет избрания меры пресечения. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 сентября.



Само нападение произошло 24 августа у дома 157 по Московскому проспекту. Мужчина выхватил у 28-летней кондукторши смартфон и попытался убежать, отбился от водителя, разбил телефон об асфальт и скрылся. Ущерб составил 6,5 тысячи рублей.