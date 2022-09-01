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    В Петербурге задержан мигрант, подозреваемый в нападении на водителя и кондуктора автобуса

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    Полиция задержала конфликтного пассажира, бросившегося с кулаками на водителя и кондуктора автобуса на Московском проспекте в Петербурге. Подозреваемый — молодой мигрант, в данный момент он находится в камере и ждет избрания меры пресечения. Об этом «Фонтанке» стало известно 1 сентября.

    Само нападение произошло 24 августа у дома 157 по Московскому проспекту. Мужчина выхватил у 28-летней кондукторши смартфон и попытался убежать, отбился от водителя, разбил телефон об асфальт и скрылся. Ущерб составил 6,5 тысячи рублей.

    Прошлым вечером предполагаемого грабителя задержали. Подозреваемому 31 год, приехал он из Таджикистана. Возбуждено уголовное дело о грабеже.

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