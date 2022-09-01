Линейку ко Дню знаний в школе Центрального района отменил звонок

Не все ученики школы в Центральном районе Петербурга успели даже доехать до учебного заведения, как их остановил звонок.



Как сообщают «Фонтанке» родители учащихся школы 171 на улице Маяковского, около 9:30 неизвестный сообщил о том, что в здании заложена бомба. Этим он сильно осложнил проведение первого звонка. По словам родителей, в холле школы творится «Армагеддон».



Отметим, что сегодня в школах усилены меры безопасности. Машины полиции дежурят не только возле учебных заведений в центре Петербурга — сотрудники также встречают учеников на входе.

