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    Линейку ко Дню знаний в школе Центрального района отменил звонок

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    Не все ученики школы в Центральном районе Петербурга успели даже доехать до учебного заведения, как их остановил звонок.

    Как сообщают «Фонтанке» родители учащихся школы 171 на улице Маяковского, около 9:30 неизвестный сообщил о том, что в здании заложена бомба. Этим он сильно осложнил проведение первого звонка. По словам родителей, в холле школы творится «Армагеддон».

    Отметим, что сегодня в школах усилены меры безопасности. Машины полиции дежурят не только возле учебных заведений в центре Петербурга — сотрудники также встречают учеников на входе.

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