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    На трассе М-11 задержали опытного разбойника, который приходил с пистолетом в офис на Ленинском проспекте

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    Полиция задержала подозреваемого в разбойном нападении на офис лизинговой компании в Петербурге. Преступник хотел сбежать в другой город по федеральной трассе. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 1 сентября.

    Нападение произошло три дня назад — мужчина вынес из офиса на Ленинском проспекте 68 тысяч рублей, угрожая сотруднику пистолетом. Позапрошлым вечером подозреваемого задержали на трассе М-11.

    Задержанный — 27-летний житель Великого Новгорода. Он уже ранее осуждался за кражу, грабеж, разбой и вымогательство.

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