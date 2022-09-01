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    Пенсионерка из Стрельны так хотела сохранить деньги, что лишилась 8,5 млн рублей и стала бездомной

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    Неизвестные мошенники нажились на доверчивой пенсионерке из Петродворцового района Петербурга. Жительница Стрельны сначала отдала свои сбережения, а потом продала квартиру. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 1 сентября.

    Накануне за помощью обратилась 79-летняя женщина. Она рассказала, что с 12 августа ей с разных номеров звонили люди, которые представлялись сотрудниками различных организаций. Они убедили пенсионерку в необходимости сохранения накоплений через переводы на другие счета.

    Вскоре мошенники предложили сохранить квартиру. Ничего не подозревающая жительница Стрельны заключила договор купли-продажи в агентстве недвижимости, забрала деньги в ячейке на Восстания и перевела их на продиктованные счета.

    Уже 23 августа женщина самостоятельно снялась с регистрационного учета. Сумма ущерба составила 8,5 млн рублей.

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