Пенсионерка из Стрельны так хотела сохранить деньги, что лишилась 8,5 млн рублей и стала бездомной

Неизвестные мошенники нажились на доверчивой пенсионерке из Петродворцового района Петербурга. Жительница Стрельны сначала отдала свои сбережения, а потом продала квартиру. Об этом ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) стало известно 1 сентября.



Накануне за помощью обратилась 79-летняя женщина. Она рассказала, что с 12 августа ей с разных номеров звонили люди, которые представлялись сотрудниками различных организаций. Они убедили пенсионерку в необходимости сохранения накоплений через переводы на другие счета.