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    За средством для унитаза с гранатой. Мужчина навел переполох в магазине на Прибрежной

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    Посетитель магазина на Прибрежной улице пошел на отчаянные меры, чтобы добыть набор бытовой химии. Когда пронести товар незаметно не удалось, он стал угрожать гранатой.

    «Фонтанка.ру»

    Инцидент произошел накануне в десятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Мужчина пытался стащить пять бутылок: средства для унитаза, для труб и для ванной. Когда его остановила охрана, он вытащил из кармана гранату РГД-1, поугрожал, оставил ее у выхода из магазина и сбежал.

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    Из магазина быстро эвакуировали 20 человек. Прибывшие на место омоновцы определили, что страшный предмет был учебной гранатой РГД-5. На предприимчивого посетителя составлена ориентировка, он может стать фигурантом уголовного дела.

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