За средством для унитаза с гранатой. Мужчина навел переполох в магазине на Прибрежной

Посетитель магазина на Прибрежной улице пошел на отчаянные меры, чтобы добыть набор бытовой химии. Когда пронести товар незаметно не удалось, он стал угрожать гранатой.
«Фонтанка.ру»
Инцидент произошел накануне в десятом часу вечера, стало известно «Фонтанке» 1 сентября. Мужчина пытался стащить пять бутылок: средства для унитаза, для труб и для ванной. Когда его остановила охрана, он вытащил из кармана гранату РГД-1, поугрожал, оставил ее у выхода из магазина и сбежал.
Из магазина быстро эвакуировали 20 человек. Прибывшие на место омоновцы определили, что страшный предмет был учебной гранатой РГД-5. На предприимчивого посетителя составлена ориентировка, он может стать фигурантом уголовного дела.