«В недружественных странах у нас есть друзья». На ВЭФ приедут делегации недружественных стран

На Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток приедут делегации из недружественных стран, в том числе из Японии и Южной Кореи. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает 1 сентября РИА Новости.

«В недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку», — сказал глава ведомства.



Он назвал сотрудничество Японии и Южной Кореи с Россией «судьбой» из-за соседства, исторических и экономических связей.