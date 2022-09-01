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    «В недружественных странах у нас есть друзья». На ВЭФ приедут делегации недружественных стран

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    На Восточный экономический форум (ВЭФ) во Владивосток приедут делегации из недружественных стран, в том числе из Японии и Южной Кореи. Об этом заявил глава Минвостокразвития Алексей Чекунков, передает 1 сентября РИА Новости.

    «В недружественных странах у нас есть друзья, и их немало. На рабочем уровне японцы, корейцы, многие другие люди высказывают поддержку», — сказал глава ведомства.

    Он назвал сотрудничество Японии и Южной Кореи с Россией «судьбой» из-за соседства, исторических и экономических связей.

    Восточный экономический форум (ВЭФ) пройдет 5–8 сентября во Владивостоке на территории кампуса Дальневосточного федерального университета на острове Русском.

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