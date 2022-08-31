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    «Зенит» обыграл «Факел» в Кубке России

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    4 комментария
    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»
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    Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 1-го тура Пути РПЛ Группы B Кубка России против «Факела» из Воронежа. Встреча проходила 31 августа в Петербурге, на «Газпром Арене».

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    «Зенит» выиграл со счетом 2:0. Оба мяча забил колумбийский нападающий Матео Кассьерра на 23-й и 33-й минутах.

    Следующий матч «Зенит» проведет 4 сентября в Москве против «Спартака».

    11 августа бюро Исполкома РФС приняло новый кубковый формат с использованием системы Double elimination. В Кубке России сезона-2022/2023 сыграют все 16 представителей РПЛ, 17 команд ФНЛ-1, 59 команд ФНЛ-2 и 11 любительских коллективов.

    Фото: Сергей Михайличенко/«Фонтанка.ру»

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    Комментарии 4

    sektor731 Авг 2022 в 21:03
    Молодцы.
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