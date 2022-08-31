«Зенит» обыграл «Факел» в Кубке России

Победой футбольного клуба «Зенит» завершился матч 1-го тура Пути РПЛ Группы B Кубка России против «Факела» из Воронежа. Встреча проходила 31 августа в Петербурге, на «Газпром Арене».
«Зенит» выиграл со счетом 2:0. Оба мяча забил колумбийский нападающий Матео Кассьерра на 23-й и 33-й минутах.
Следующий матч «Зенит» проведет 4 сентября в Москве против «Спартака».
11 августа бюро Исполкома РФС приняло новый кубковый формат с использованием системы Double elimination. В Кубке России сезона-2022/2023 сыграют все 16 представителей РПЛ, 17 команд ФНЛ-1, 59 команд ФНЛ-2 и 11 любительских коллективов.