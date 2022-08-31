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    Петербургским школьникам и студентам вернули льготы в электричках

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    Пригородная льгота возвращается с каникул вместе с петербургскими студентами и школьниками. С начала учебного года ездить в электричках им можно будет за полцены.

    Как сообщили в пресс-службе Северо-Западной пригородной пассажирской компании, с 1 сентября возобновляется право льготного проезда в электричках для школьников старше 7 лет, курсантов, студентов вузов и профессиональных образовательных организаций.

    «Оформление разовых проездных документов в направлении «туда» и «туда и обратно» производится со скидкой 50% от установленного тарифа с даты начала действия льготы», — уточнили в СЗППК.

    Скидка на территориях Петербурга, Ленинградской и Псковской областей будет действовать до 30 июня, в Карелии и Мурманской области платить полную стоимость за проезд придётся с 15 июня.

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