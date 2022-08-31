В Севастополе 34 девочки стали жертвами педофила

Следствие полагает, что с июня 2015 года по апрель 2021 года мужчина знакомился с девочками в социальной сети, входил в доверие, а затем посылал им фото и видео порнографического содержания и склонял их отправлять свои.

Жителя Севастополя обвиняют в растлении 34 несовершеннолетних девочек. 45-летнему мужчине вменяют серию насильственных действий сексуального характера в отношении несовершеннолетних, развратные действия и распространение порнографии среди несовершеннолетних в Интернете. О завершении расследования сообщает Следственный комитет Крыма.

Преступления выявили оперативные сотрудники бюро специальных технических мероприятий МВД России.



Потерпевшими по уголовному делу проходят 34 жительницы Севастополя, которым на момент совершения в отношении них преступлений было от 9 до 15 лет.



Материалы дела направлены в прокуратуру для подписания обвинительного заключения и дальнейшей передачи в суд.

