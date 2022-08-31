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    Вратарь Иван дебютирует за «Зенит» в матче против «Факела»

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    Главный тренер футбольного клуба «Зенит» Сергей Семак назвал состав на матч 1-го тура Пути РПЛ Группы B Кубка России против «Факела» из Воронежа. Встреча пройдет 31 августа в Петербурге, на «Газпром Арене».

    С первых минут на поле выйдут: Иван, Дуглас Сантос (капитан команды), Нуралы Алип, Арсен Адамов, Данил Круговой, Алексей Сутормин, Александр Ерохин, Густаво Мантуан, Зелимхан Бакаев, Матео Кассьерра.

    Отметим, что для бразильского вратаря Ивана этот матч станет дебютным в футболке «Зенита».

    Запасные игроки: Михаил Кержаков, Даниил Одоевский, Вячеслав Караваев, Дмитрий Чистяков, Родригао, Вильмар Барриос, Вендел, Далер Кузяев, Малком, Клаудиньо, Андрей Мостовой, Иван Сергеев.

    Матч начнется в 19:00.

    Напомним, что первая игра соперников петербургского клуба по группе, «Спартака» и «Крыльев Советов», состоялась накануне. Москвичи победили со счетом 1:0.

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