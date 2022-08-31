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    В Крыму на время запретили использовать пиротехнику и запускать квадрокоптеры

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    Продажу пиротехники и использование беспилотников в Крыму ограничил глава республики Сергей Аксенов. Указ опубликован на портале правительства Крыма 31 августа.

    Ограничения введены на всей территории полуострова и касаются реализации, распространения и применения пиротехнических изделий, за исключением относящихся к первому классу опасности (бенгальские свечи, хлопушки и прочее).

    Беспилотники запретили использовать физическим и юридическим лицам. Исключение сделано только для федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и исполнительных органов полуострова.

    Ограничения действуют на период специальной военной операции.

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