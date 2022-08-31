В Крыму на время запретили использовать пиротехнику и запускать квадрокоптеры

Продажу пиротехники и использование беспилотников в Крыму ограничил глава республики Сергей Аксенов. Указ опубликован на портале правительства Крыма 31 августа.



Ограничения введены на всей территории полуострова и касаются реализации, распространения и применения пиротехнических изделий, за исключением относящихся к первому классу опасности (бенгальские свечи, хлопушки и прочее).



Беспилотники запретили использовать физическим и юридическим лицам. Исключение сделано только для федеральных органов исполнительной власти, их территориальных органов и исполнительных органов полуострова.

