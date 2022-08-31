Испанская корона борется за петербургское наследство. Конкуренты за квартиру – местные чиновники

Санкт-Петербургский горсуд зарегистрировал необычное дело. Администрация Невского района и генконсульство Испании собираются поспорить за квартиру, которую горожанка по имени Мария еще в 2007 году по какой-то причине завещала европейской стране. Помимо жилплощади, женщина передала в доход королевства и всё своё имущество. Об этом 31 августа сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

Петербурженка скончалась в 2009 году. Спустя 12 лет, в 2021-м, администрация Невского района обратилась к нотариусу с просьбой выдать свидетельство о праве на наследство, но, поскольку Мария оставила завещание, получить документ не удалось.

