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    Испанская корона борется за петербургское наследство. Конкуренты за квартиру – местные чиновники

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    Санкт-Петербургский горсуд зарегистрировал необычное дело. Администрация Невского района и генконсульство Испании собираются поспорить за квартиру, которую горожанка по имени Мария еще в 2007 году по какой-то причине завещала европейской стране. Помимо жилплощади, женщина передала в доход королевства и всё своё имущество. Об этом 31 августа сообщает объединённая пресс-служба городских судов.

    Петербурженка скончалась в 2009 году. Спустя 12 лет, в 2021-м, администрация Невского района обратилась к нотариусу с просьбой выдать свидетельство о праве на наследство, но, поскольку Мария оставила завещание, получить документ не удалось.

    «Администрация обратилась в суд о признании квартиры Марии выморочным имуществом и признании права государственной собственности Санкт-Петербурга на указанную квартиру», — сообщили в пресс-службе.

    В апреле 2022 года генконсульство Испании также обратилось к нотариусу, но тот сослался на пропуск срока вступления в наследство. «Консульство просит суд восстановить срок для принятия наследства по завещанию, поскольку ответчик не знал о Марии (она никогда не обращалась в Консульство), её смерти и завещании», — говорится в записи.

    Примечательно, что женщина умерла в 2009 году, а запись о её смерти ЗАКС сделал лишь спустя десять лет.

    К производству дело пока не принято.

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