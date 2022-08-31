Камера сняла, как водитель «Лексуса» прокатил инспектора ДПС в центре Москвы, зажав ему руку стеклом

Сотрудникам ГИБДД пришлось стрелять по колесам внедорожника в центре Москвы, чтобы остановить нарушителя и вызволить из ловушки коллегу. Водитель так не хотел показывать документы, что прокатил инспектора несколько метров снаружи машины.

Следственный комитет Москвы 31 августа опубликовал видео инцидента, произошедшего в центре столицы вечером 29 августа. Сотрудники ГИБДД остановили автомобиль Lexus с подложными номерами и потребовали у водителя предъявить документы. В ответ тот зажал стеклом двери руку одному из инспекторов и поехал. Чтобы остановить нарушителя, второй сотрудник ДПС достал табельное и выстрелил по колесам внедорожника, после чего его 30-летний водитель был задержан.