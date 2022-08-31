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    Боевые действия на Украине

    Петербургского студента предостерегли от отправки денег украинским военным. ФСБ грозило госизменой

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    ФСБ постучалась к студенту петербургского вуза, который, как считают силовики, искал контакты с украинскими спецслужбами и был готов раскошелиться.

    Как сообщает 31 августа «Интерфакс» со ссылкой на региональное управление ведомства, молодой человек проходил обучение на военной кафедре и имел доступ к сведениям, составляющим государственную тайну.

    «Указанный гражданин предпринимал попытки установления контактов с представителями спецслужб Украины с целью оказания помощи иностранному государству», — заявили в ФСБ.

    Ведомство «имеет сведения», что студент связывался с представителем Службы безопасности Украины «для последующего оказания финансовой и иной помощи» одному из украинских добровольческих военизированных объединений.

    Мужчину предупредили, что его действия «создают условия для совершения преступления», предусмотренного уголовной статьей «Государственная измена». Ему объявлено официальное предостережение.

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