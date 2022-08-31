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    «Самый динамичный рынок в мире». «Газпром» начал проектировать «дальневосточный» маршрут в Китай

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    «Газпром» начал проектирование «дальневосточного» маршрута поставок в Китай. Об этом 31 августа заявил председатель правления компании Алексей Миллер на селекторном совещании.

    «Мы знаем, что китайский рынок — самый динамичный рынок в мире, и за предстоящие 20 лет, по прогнозам, прирост потребления газа в Китае составит 40% от прироста мирового потребления газа в мире. Поэтому мы подписали еще один контракт на поставку газа в Китай. Это «дальневосточный» маршрут. По этому проекту мы уже приступаем к разработке проектно-сметной документации», — сообщил Миллер.

    По его словам, объем поставок российского газа на китайский рынок по трубопроводу «Сила Сибири» за восемь месяцев 2022 года вырос на 60% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

    «Наши расчеты абсолютно четко показывают, что финансовые результаты работы компании «Газпром», наша выручка за 2022 год будут существенно выше, чем в 2021 году», — отметил Миллер. Также он рассказал о том, что «Газпром» готовит к зиме рекордный оперативный запас газа, задача выполнена уже на 92%.

    В июне 2022 года «Газпром» в рамках ПМЭФ подписал техническое соглашение с Китайской национальной нефтегазовой корпорацией (CNPC) по «дальневосточному» маршруту поставок. «После выхода проекта на полную мощность объем поставок российского трубопроводного газа в Китай увеличится на 10 млрд куб. м и в совокупности достигнет 48 млрд куб. м в год», — сообщали в компании.

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