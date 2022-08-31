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    Комблаг просит из бюджета 2,7 млрд рублей на закупку техники

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    Комитет по благоустройству Петербурга хочет закупить коммунальную технику на 2,73 млрд рублей. Это четверть от суммы, которую структура дополнительно попросила из бюджета на 2023 год.

    Глава комитета Василий Пониделко 31 августа в ходе нулевых чтений проекта бюджета на 2023–2025 годы в Заксобрании города сообщил, что всего комблаг просит дополнительно к 31 млрд еще 9,77 млрд рублей.

    Из этой суммы 28 % (2,73 млрд) — на закупку дорожной техники, еще 14 % — на содержание зеленых насаждений общего пользования.

    Чиновник добавил, что комитет финансов предварительно одобрил часть заявки — на 6 млрд рублей, в том числе и на закупку коммунальной техники.

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