Водитель автобуса не поделил остановку с коллегой и заблокировал улицу в Красном Селе

Видео: «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село»
Два автобуса не поместились на остановке в Красносельском районе Петербурга и перекрыли половину улицы. Курьезное ДТП засняла камера видеонаблюдения.
Авария произошла утром 31 августа на Красногородской улице в Красном Селе, сообщают в группе «Транспортный КОЛЛАПС, Красное Село». Сначала на остановку у перекрестка с Гатчинским шоссе приехал голубой автобус. Впереди у тротуара стояла машина Росгвардии с выключенной «люстрой», и водитель автобуса остановился за несколько метров до нее, не поместившись в зону остановки. Видимо, решил держать дистанцию, чтобы свободно выехать после посадки и высадки пассажиров.
Следом с Гатчинского шоссе к перекрестку подъехал еще один рейсовый автобус. Его водитель не стал ждать, пока коллега отъедет, и попытался протиснуться в правый ряд, однако ему не хватило радиуса поворота, и второй автобус зацепил боком торчащую на пешеходном переходе заднюю часть первого.
В результате ДТП перекрыло половину Красногородской, заблокировав движение в сторону Нарвской улицы. Другим водителям, в том числе автобусов, некоторое время приходилось объезжать коллег по «встречке».