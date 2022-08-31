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    Петербуржец, пытавшийся за деньги пристроить сына в хорошую школу, не попадет на линейку

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    Фрунзенский районный суд отправил под домашний арест Гамида Байрамова, обвиняемого в даче взятки. Об этом 31 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.

    Установлено, что в минувшее воскресенье днем Байрамов, находясь в ресторане на Загребском бульваре, дал 200 тысяч рублей заместителю директора по информационным технологиям ГБОУ «ИТШ № 777». Мужчина хотел, чтобы за эти деньги его ребенка приняли в первый класс инженерно-технологической школы. Байрамов был задержан, в тот же день ему предъявили обвинение.

    На заседании обвиняемый и его защитник не возражали против домашнего ареста.

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