Петербуржец, пытавшийся за деньги пристроить сына в хорошую школу, не попадет на линейку

Фрунзенский районный суд отправил под домашний арест Гамида Байрамова, обвиняемого в даче взятки. Об этом 31 августа сообщает объединенная пресс-служба судов Петербурга.
Установлено, что в минувшее воскресенье днем Байрамов, находясь в ресторане на Загребском бульваре, дал 200 тысяч рублей заместителю директора по информационным технологиям ГБОУ «ИТШ № 777». Мужчина хотел, чтобы за эти деньги его ребенка приняли в первый класс инженерно-технологической школы. Байрамов был задержан, в тот же день ему предъявили обвинение.
На заседании обвиняемый и его защитник не возражали против домашнего ареста.