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    Шаланды, полные... Комитет по природопользованию просит более миллиарда на новую технику

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    Комитет по природопользованию попросил дополнительное финансирование на следующий год на 1,68 млрд рублей, львиная доля суммы — на закупку новой природоохранной техники. Об этом 31 августа в ходе нулевых чтений проекта бюджета Петербурга в Заксобрании города рассказал замглавы комитета Михаил Страхов, передает корреспондент «Фонтанки».

    Самая объемная строка дополнительной потребности — закупка новой техники, 1,168 млрд рублей: катер, буксир, семь шаланд, два танка-контейнера для нефтепродуктов, эвакуатор и 25 автоматических станций контроля загрязнения воздуха.

    Также комитет просит еще 168 млн рублей на строительство ледокола — дублера «Невской заставы».

    Ликвидация объектов накопленного вреда требует дополнительно 98,4 млн рублей. Как пояснили в комитете по природопользованию, это советские свалки — первая на территории заказника «Щучье озеро», а вторая — бывшая Приморская свалка, которая сейчас представляет собой террикон. Если ликвидация первой может быть проведена за 5 месяцев и потребует чуть менее сотни миллионов, то на уборку второй нужно 30 месяцев и более 3 млрд рублей, которые комитет попросил дополнительно заложить на 2024–2025 годы.

    На заседании парламентского бюджетно-финансового комитета депутаты единогласно поддержали запрос комитета по природопользованию.

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