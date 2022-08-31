Шаланды, полные... Комитет по природопользованию просит более миллиарда на новую технику

Комитет по природопользованию попросил дополнительное финансирование на следующий год на 1,68 млрд рублей, львиная доля суммы — на закупку новой природоохранной техники. Об этом 31 августа в ходе нулевых чтений проекта бюджета Петербурга в Заксобрании города рассказал замглавы комитета Михаил Страхов, передает корреспондент «Фонтанки».

Самая объемная строка дополнительной потребности — закупка новой техники, 1,168 млрд рублей: катер, буксир, семь шаланд, два танка-контейнера для нефтепродуктов, эвакуатор и 25 автоматических станций контроля загрязнения воздуха.