Водитель фургона пробил отбойник и «нырнул» в кювет на трассе М-10 у Ям-Ижоры

Грузовой фургон вылетел с дороги на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти 31 августа. Водителя спасателям пришлось вытаскивать через лобовое.
В районе Ям-Ижоры на Московском шоссе водитель грузового автомобиля ГАЗ не справился с управлением, пробил отбойник и съехал в кювет, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. Машина наклонилась так, что левое заднее колесо повисло в воздухе.
Водитель фургона оказался зажат в салоне. Прибывшие на место спасатели деблокировали мужчину и передали сотрудникам скорой помощи. По информации 47news, водитель и пассажир ГАЗа от госпитализации отказались, состояние обоих медики оценили как удовлетворительное.