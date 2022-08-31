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    Водитель фургона пробил отбойник и «нырнул» в кювет на трассе М-10 у Ям-Ижоры

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    Грузовой фургон вылетел с дороги на федеральной трассе М-10 «Россия» в Тосненском районе Ленобласти 31 августа. Водителя спасателям пришлось вытаскивать через лобовое.

    В районе Ям-Ижоры на Московском шоссе водитель грузового автомобиля ГАЗ не справился с управлением, пробил отбойник и съехал в кювет, сообщает Аварийно-спасательная служба ЛО. Машина наклонилась так, что левое заднее колесо повисло в воздухе.

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    Водитель фургона оказался зажат в салоне. Прибывшие на место спасатели деблокировали мужчину и передали сотрудникам скорой помощи. По информации 47news, водитель и пассажир ГАЗа от госпитализации отказались, состояние обоих медики оценили как удовлетворительное.

    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО
    Фото: Аварийно-спасательная служба ЛО

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