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    Смольный попросил водителей внимательнее следить за дорогой с 1 сентября

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    Петербургский комитет по транспорту обратился к участникам дорожного движения накануне начала учебного года. Он говорит о выбегающих на дорогу детях.

    Соответствующий пост в телеграм-канале комтранса появился 31 августа. Ведомство призывает участников дорожного движения к взаимоуважению и строгому соблюдению ПДД.

    «Водителям, отвыкшим за лето от насыщенного трафика мегаполиса, необходимо проявлять повышенное внимание к дорожной ситуации и быть предельно осторожными за рулем. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, особенно вблизи образовательных учреждений. Внезапное появление детей на дороге может спровоцировать аварийную ситуацию», — говорится в сообщении.

    Кроме того, в сообщении приводится обращение главы комитета Валентина Енокаева к водителям общественного транспорта: «Пассажиропоток уже начал увеличиваться и продолжит расти в сентябре. В рамках новой модели транспортного обслуживания мы усилили целый ряд самых популярных маршрутов. А вскоре в рейс выйдет еще больше автобусов, троллейбусов и трамваев. А это значит, что вырастет количество новых рабочих мест для водителей, каждый из которых должен четко осознавать, что обеспечение безопасности пассажиров — его основная задача».

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