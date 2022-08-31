Смольный попросил водителей внимательнее следить за дорогой с 1 сентября

Петербургский комитет по транспорту обратился к участникам дорожного движения накануне начала учебного года. Он говорит о выбегающих на дорогу детях.
Соответствующий пост в телеграм-канале комтранса появился 31 августа. Ведомство призывает участников дорожного движения к взаимоуважению и строгому соблюдению ПДД.
«Водителям, отвыкшим за лето от насыщенного трафика мегаполиса, необходимо проявлять повышенное внимание к дорожной ситуации и быть предельно осторожными за рулем. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, особенно вблизи образовательных учреждений. Внезапное появление детей на дороге может спровоцировать аварийную ситуацию», — говорится в сообщении.
Кроме того, в сообщении приводится обращение главы комитета Валентина Енокаева к водителям общественного транспорта: «Пассажиропоток уже начал увеличиваться и продолжит расти в сентябре. В рамках новой модели транспортного обслуживания мы усилили целый ряд самых популярных маршрутов. А вскоре в рейс выйдет еще больше автобусов, троллейбусов и трамваев. А это значит, что вырастет количество новых рабочих мест для водителей, каждый из которых должен четко осознавать, что обеспечение безопасности пассажиров — его основная задача».