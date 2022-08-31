Смольный попросил водителей внимательнее следить за дорогой с 1 сентября

Петербургский комитет по транспорту обратился к участникам дорожного движения накануне начала учебного года. Он говорит о выбегающих на дорогу детях.



Соответствующий пост в телеграм-канале комтранса появился 31 августа. Ведомство призывает участников дорожного движения к взаимоуважению и строгому соблюдению ПДД.



«Водителям, отвыкшим за лето от насыщенного трафика мегаполиса, необходимо проявлять повышенное внимание к дорожной ситуации и быть предельно осторожными за рулем. Соблюдайте дистанцию и скоростной режим, особенно вблизи образовательных учреждений. Внезапное появление детей на дороге может спровоцировать аварийную ситуацию», — говорится в сообщении.

