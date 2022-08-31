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    Петербургских застройщиков обвиняют в обмане более 300 дольщиков

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    Двух жительниц Петербурга обвиняют в мошенничестве с дольщиками. По версии следствия, они обманули более 300 человек, прикарманив больше 450 миллионов рублей.

    О подробностях дела сообщает 31 августа пресс-служба городской прокуратуры. По версии следствия, женщины, руководя компаниями-застройщиками, обманывали дольщиков ЖСК «Лаголово», «Кирккоярви» и «Нева Парк» с 2011 по 2017 год. По предварительным данным, от их действий пострадали 312 человек, а ущерб составил более 451 миллиона рублей.

    Дело будет направлено в Петроградский районный суд.

    По данным «Фонтанки», фигурантки — Екатерина Саулина и Жаннета Новикова. Предположительно, для мошенничества с ЖСК «Кирккоярви» в 2012 году Саулина учредила ООО «ИнвестСтройКапитал», назначив гендиректором Новикову. Также они являлись соучредителями ЖСК «Лаголово», но якобы в целях конспирации не занимали там должностей.

    О деле с мошенничеством еще в 2019 году писало издание 47news. На тот момент Саулина была гендиректором ООО «Корпорация «Мегаполис», а Новикова — юристом этой компании, экс-председателем правления ЖСК «Нева Парк». Тогда ущерб от действий фигуранток оценивали в 135 миллионов рублей.

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