Петербургских застройщиков обвиняют в обмане более 300 дольщиков

Двух жительниц Петербурга обвиняют в мошенничестве с дольщиками. По версии следствия, они обманули более 300 человек, прикарманив больше 450 миллионов рублей.

О подробностях дела сообщает 31 августа пресс-служба городской прокуратуры. По версии следствия, женщины, руководя компаниями-застройщиками, обманывали дольщиков ЖСК «Лаголово», «Кирккоярви» и «Нева Парк» с 2011 по 2017 год. По предварительным данным, от их действий пострадали 312 человек, а ущерб составил более 451 миллиона рублей.