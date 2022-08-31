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    Летние дожди — лишь репетиция. Петербуржцам рассказали, к какой погоде готовиться в сентябре

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    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»
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    Последний день лета петербуржцы провожают с зонтами и в тёплых куртках. Грядущий сентябрь тоже не отличается дружелюбием — он начнётся с заметного похолодания. Об этом 31 августа рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.

    В первой половине месяца стоит готовиться к частым осадкам и облачной с прояснениями погоде, влиять на это будут процессы циклонического характера. Во второй части сентября, как ожидается, небо будет радовать горожан чаще.

    «В первой пятидневке месяца дневные температуры воздуха не будут превышать +9…+14 градусов, а ночные — +5…+10 градусов. Затем наступит непродолжительный период «бархатного» осеннего тепла, когда температурный фон ненадолго повысится на 3–5 градусов», — отметила специалист.

    По словам Мироничевой, среднемесячная температура воздуха будет на 0,5–1,5 градуса ниже нормы, тогда как месячная сумма осадков окажется в её пределах.

    Фото: Михаил Огнев / «Фонтанка.ру»

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