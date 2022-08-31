Летние дожди — лишь репетиция. Петербуржцам рассказали, к какой погоде готовиться в сентябре

Последний день лета петербуржцы провожают с зонтами и в тёплых куртках. Грядущий сентябрь тоже не отличается дружелюбием — он начнётся с заметного похолодания. Об этом 31 августа рассказала ведущий синоптик отдела прогнозов Гидрометцентра Наталья Мироничева.



В первой половине месяца стоит готовиться к частым осадкам и облачной с прояснениями погоде, влиять на это будут процессы циклонического характера. Во второй части сентября, как ожидается, небо будет радовать горожан чаще.

