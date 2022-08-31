Движение на ЗСД в сентябре ограничит ремонт дорожного покрытия

В сентябре на Западном скоростном диаметре Петербурга будут восстанавливать дорожное покрытие основного хода и заездов, а также ремонтировать дорожное обустройство. Для плановых работ ограничат движение на нескольких участках магистрали.
В районе развязки с Благодатной улицей проезд будут ограничивать в обоих направлениях, а также на въезде в сторону южной развязки с КАД, сообщает 31 августа пресс-служба «Магистрали Северной столицы». Длительные ограничения ждут водителей и на Васильевском острове — тоже в обоих направлениях. А в начале месяца на пару дней введут ограничения на участке перед Богатырским проспектом при движении с севера.
Информация об ограничениях будет выведена на табло и знаки переменной информации. Водителей просят строго соблюдать ПДД и требования дорожных знаков и указателей и заранее выбирать маршрут с учетом дорожной ситуации.