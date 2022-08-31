У новой соцсети появилась своя «Мисс ЯRUS»

Маргарита Лебедева Фото: предоставлено пресс-службой ЯRUS Поделиться Поделиться





Российская социальная сеть ЯRUS объявила имя победительницы конкурса красоты и контента. Ей стала 37-летняя москвичка Маргарита Лебедева, начинающий блогер, мама двоих детей, а также специалист по сервису и туризму.

В своем аккаунте обладательница титула «Мисс ЯRUS» делится с подписчиками интересными подборками детской литературы, поэтому конкурсное задание «Путешествие в страну книг» оказалось для Маргариты наиболее простым. Самыми сложными стали творческие задания, например, реклама социальной сети. Ведь необходимо подать информацию сочно, лаконично и не забыть трендовые слова digital-маркетинга. Здесь победительнице пригодилось увлечение креативным монтажом роликов.



Ее умения проявились и при создании атмосферного видео: блогер продемонстрировала оригинальную сервировку праздничного семейного застолья. В ролике Маргарита угощала близких не изысканными блюда заморской кухни, а обычными пельменями со сметаной, приправив творчество щепоткой эстетики, красоты и музыки. За нестандартный подход к выполнению задания москвичка и была оценена по достоинству членами жюри.

Наибольшее волнение вызвало пятое задание, дефиле:

«Само дефиле меня обрадовало, я в подростковом возрасте училась в модельном агентстве. Но надо было, чтобы ярко, сочно, и чтобы с модными тенденциями, поэтому несколько часов мучалась с идеей. Здесь самое сложное продумать, просчитать каждую позу. Кто знает тонкости и сложности креативного монтажа, поймёт: встанешь не в ту позу при смене одежды, не сведёшь при монтаже, и чистой картинки не получится», — рассказала Маргарита Лебедева.



Неординарный подход при выборе нарядов проявила другая участница Анжела, занявшая 2-е место в марафоне «Мисс ЯRUS». Все пять образов девушки были подобраны под различные мероприятия: девичник, праздник хлеба и спорта, рок-концерт и даже встреча блогеров социальной сети ЯRUS. Перевоплощение Ольги, по праву получившей звание «Мисс Обаяние ЯRUS», тоже не оставило никого равнодушным. Как отметила бронзовый призер, лучший наряд для женщины — улыбка и жизнерадостное настроение.

За победу в марафоне «Мисс ЯRUS» финалистки получили заслуженный приз — монетки в приложении ЯRUS. Каждая из победительниц планирует направить их на развитие блога в социальной сети.



*Подробнее с бонусной программой «Монетка» можно познакомиться в пользовательском соглашении.

Материал подготовлен специально для социальной сети ЯRUS

