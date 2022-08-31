    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 8

    3 м/с, сев

    758мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd60.37eur60.58
    Умер ГорбачевСмольный посчитал зарплатуКак спасти от финнов евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Ленобласти угрозыск задержал вора, который не смог победить машину

    422
    обсудить

    Сотрудники угрозыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали вора-неудачника, сообщает 31 августа пресс-служба главка.

    ГУ МВД России по СПб и ЛО

    В понедельник в полицию Кингисеппского района сообщили о том, что в третьем часу ночи кто-то повредил окно в офисе банка в деревне Ополье и проник внутрь. Преступник пытался обчистить банкомат, в котором лежали почти 1,5 млн рублей. Но довести задуманное до конца ему не удалось — спугнула сработавшая сигнализация.

    Как сообщили в главке полиции, по данному факту было возбуждено дело о попытке кражи. На следующий день подозреваемый был задержан на Красносельском шоссе в Петербурге. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Волосовского района Ленобласти.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале Фонтанка SPB online. Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ0
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close