В Ленобласти угрозыск задержал вора, который не смог победить машину

Сотрудники угрозыска ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти задержали вора-неудачника, сообщает 31 августа пресс-служба главка.
ГУ МВД России по СПб и ЛО
В понедельник в полицию Кингисеппского района сообщили о том, что в третьем часу ночи кто-то повредил окно в офисе банка в деревне Ополье и проник внутрь. Преступник пытался обчистить банкомат, в котором лежали почти 1,5 млн рублей. Но довести задуманное до конца ему не удалось — спугнула сработавшая сигнализация.
Как сообщили в главке полиции, по данному факту было возбуждено дело о попытке кражи. На следующий день подозреваемый был задержан на Красносельском шоссе в Петербурге. Им оказался 37-летний ранее судимый житель Волосовского района Ленобласти.