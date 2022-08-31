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    Работник из Архангельска оставил петербургского предпринимателя без машины и денег за заказ

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    Предпринимателя из Петербурга кинул на деньги его же сотрудник. Заодно мужчина прихватил и рабочую машину. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 августа.

    Утром 30 августа в полицию Московского района Петербурга обратился 35-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками. Мужчина рассказал, что около восьми часов вечера 28 августа 36-летний житель Архангельска, работавший у него водителем, после выполнения заказа на перевозку мебели похитил полученные за него 70 тысяч рублей и принадлежащий заявителю грузовой Ford Transit 2017 года выпуска, которым управлял.

    Ущерб предприниматель оценил в 1,7 миллиона рублей. Водителя объявили в розыск. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела. Несколько лет назад житель Архангельска уже был осужден — за неуплату алиментов.

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