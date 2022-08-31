Работник из Архангельска оставил петербургского предпринимателя без машины и денег за заказ

Предпринимателя из Петербурга кинул на деньги его же сотрудник. Заодно мужчина прихватил и рабочую машину. Об этом «Фонтанке» стало известно 31 августа.



Утром 30 августа в полицию Московского района Петербурга обратился 35-летний индивидуальный предприниматель, занимающийся грузоперевозками. Мужчина рассказал, что около восьми часов вечера 28 августа 36-летний житель Архангельска, работавший у него водителем, после выполнения заказа на перевозку мебели похитил полученные за него 70 тысяч рублей и принадлежащий заявителю грузовой Ford Transit 2017 года выпуска, которым управлял.