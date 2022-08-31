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    Мультимедийная заметка

    Как в Петергофе, но с ластоногими. Цирк подводит итоги сезона... фонтанов

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    Фото: Пресс-служба Большого Санкт-Петербургского государственного цирка
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    Петербуржцы еще успевают увидеть водный мюзикл «Одиссея» (0+): последние представления в Цирке на Фонтанке будут проходить с 1 по 4 сентября. Однако создатели спектакля уже оценили масштабы циркового эксперимента: 12 млн литров «моря», 5 704 мокрых костюма и 153 000 довольных зрителей.

    «Одиссея» соединила в одну увлекательную историю античный миф, современный музыкальный театр и невероятное искусство цирковых артистов. Главный герой шоу отправляется на поиски затонувшей амфоры с тайнами прошлого. В пути Одиссей встречает Медузу Горгону, ловко управляющуюся с питонами, русалок, показывающих чудеса синхронного плавания, и других удивительных персонажей.

    В «Одиссее» есть уникальная музыка и сложные вокальные партии, пиротехника и лазерные лучи, выступления акробатов, гимнастов и номера с роликовыми коньками. А еще — экзотические животные: шимпанзе, павианы, дикобразы, попугаи, морские котики.

    Инфографика: Екатерина Елизарова
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    Что касается фонтанов, петербургский Одиссей впечатлял не меньше петергофского Самсона. Для каждого представления манеж наполняли 135 000 литрами воды. В воздух поднимались 300 прозрачных струй — эквивалент петергофской «Водяной дороги», а высота главного фонтана достигала 15 метров, как у Менажерных фонтанов петровского Версаля.

    По подсчетам организаторов, на «Одиссею» был продан 125 801 билет. Купить билеты на сентябрьские представления можно здесь. А для детей до 5 лет путешествие в удивительный мир цирка и мюзикла будет бесплатным до 4 сентября!

    Читатели «Фонтанки» могут попасть на шоу со скидкой. Промокод 1СЕНТЯБРЯ* дает скидку 20% на билеты от 2 000 рублей, а зрителям до 5 лет — бесплатный билет. Акция действует по 4 сентября 2022 года включительно.

    *Организатор акции: Филиал ФКП "Росгосцирк" "Большой Санкт-Петербургский государственный цирк, юр. адрес , Санкт-Петербург, наб. Реки Фонтанки, д.3 лит. А ИНН 7702060003.

    Материал подготовлен специально для Большого Санкт-Петербургского государственного цирка.

    Фото: Пресс-служба Большого Санкт-Петербургского государственного цирка
    Инфографика: Екатерина Елизарова

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