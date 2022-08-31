Как в Петергофе, но с ластоногими. Цирк подводит итоги сезона... фонтанов

Петербуржцы еще успевают увидеть водный мюзикл «Одиссея» (0+): последние представления в Цирке на Фонтанке будут проходить с 1 по 4 сентября. Однако создатели спектакля уже оценили масштабы циркового эксперимента: 12 млн литров «моря», 5 704 мокрых костюма и 153 000 довольных зрителей.



«Одиссея» соединила в одну увлекательную историю античный миф, современный музыкальный театр и невероятное искусство цирковых артистов. Главный герой шоу отправляется на поиски затонувшей амфоры с тайнами прошлого. В пути Одиссей встречает Медузу Горгону, ловко управляющуюся с питонами, русалок, показывающих чудеса синхронного плавания, и других удивительных персонажей.

