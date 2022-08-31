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    Не котик, не собачка. В Автово из дома сбежал сурикат

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    Редкое домашнее животное ищут в Кировском районе Петербурга. Это сурикат из семейства мангустовых. Он пропал из дома на улице Червонного Казачества в выходные.

    Как сообщила «Фонтанке» 31 августа хозяйка животного Валерия, суриката зовут Сара. Валерия с мужем и ребёнком уехала на отдых, а питомца оставила брату, живущему на улице Червонного Казачества, 20. После возвращения брат сказал, что сурикат пропал из квартиры 28 августа — видимо, как-то сбежал.

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    Сара — настоящий член семьи, она приносит очень много любви и положительных эмоций, говорит Валерия.

    «Когда я была беременна, ходила в зоопарк, и сурикаты воспроизвели на меня впечатление. Стала искать информацию о содержании этого животного дома, и ровно через год мы купили себе это чудо. Сурикаты очень активные и социальные зверьки, похожи по поведению на собак. Они хорошо уживаются с другими домашними животными, играют с детьми. В общем, член нашей семьи. Обычно мы всегда везде ее брали с собой, но тут решили оставить», — сетует читательница.

    Сурикаты обитают в Южной Африке, в основном в районе пустыни Калахари, живут колониями по несколько семей. Питаются они преимущественно насекомыми, обладают повышенным иммунитетом к змеиному яду.

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