Не котик, не собачка. В Автово из дома сбежал сурикат

Редкое домашнее животное ищут в Кировском районе Петербурга. Это сурикат из семейства мангустовых. Он пропал из дома на улице Червонного Казачества в выходные.



Как сообщила «Фонтанке» 31 августа хозяйка животного Валерия, суриката зовут Сара. Валерия с мужем и ребёнком уехала на отдых, а питомца оставила брату, живущему на улице Червонного Казачества, 20. После возвращения брат сказал, что сурикат пропал из квартиры 28 августа — видимо, как-то сбежал.

