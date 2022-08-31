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    В финской Котке в пробах воздуха нашли небольшое число радиоактивных изотопов

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    Небольшое количество радиоактивных изотопов было обнаружено в пробах воздуха, собранных в Котке на юго-востоке Финляндии. Об этом 31 августа сообщило Управление по радиационной и ядерной безопасности (STUK) и заверило, что опасности для людей нет, а подобные случаи являются нормальными.

    «Наблюдаемая радиоактивность не оказывает влияния на окружающую среду или здоровье человека, поскольку концентрации были очень низкими», — говорится в заявлении, которое приводит Reuters.

    Источник радиации неизвестен. В STUK добавили, что частицы циркония и ниобия могут попасть в воздух, например, из топлива атомной электростанции во время технического обслуживания.

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