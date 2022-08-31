В финской Котке в пробах воздуха нашли небольшое число радиоактивных изотопов

Небольшое количество радиоактивных изотопов было обнаружено в пробах воздуха, собранных в Котке на юго-востоке Финляндии. Об этом 31 августа сообщило Управление по радиационной и ядерной безопасности (STUK) и заверило, что опасности для людей нет, а подобные случаи являются нормальными.



«Наблюдаемая радиоактивность не оказывает влияния на окружающую среду или здоровье человека, поскольку концентрации были очень низкими», — говорится в заявлении, которое приводит Reuters.

