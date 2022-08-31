    Сейчас

    +10˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +10˚C

    Пасмурно, небольшие дожди

    Ощущается как 8

    3 м/с, сев

    758мм

    92%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd60.37eur60.58
    Умер ГорбачевСмольный посчитал зарплатуКак спасти от финнов евроОбраз жизниДуховный путь 2.0Отличный ПетербургАрктика и АнтарктидаТуризмПодбираем вузПромышленный Петербург

    В Россию заходит новый производитель компьютеров и ноутбуков, но пока через дистрибьюторов

    4223
    12 комментариев

    На российском рынке ПК появятся китайские игровые компьютеры Machenike. Об этом 31 августа сообщает «Коммерсантъ».

    Вендор договорился о поставках с крупными дистрибьюторами OCS, «Треолан» и «Марвел-Дистрибуция». Последний, к слову, официально подтвердил информацию о планах поставок китайских ноутбуков, игровых ПК, мониторов и периферии Machenike.

    На данный момент китайскую продукцию данного бренда можно купить на Aliexpress и Ozon. На последней площадке за первое полугодие 2022 года пользователи приобрели более сотни устройств Machenike, но в основном это были мыши и клавиатуры.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК2
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ1
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 12

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    12
    close