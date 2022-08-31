В Россию заходит новый производитель компьютеров и ноутбуков, но пока через дистрибьюторов

На российском рынке ПК появятся китайские игровые компьютеры Machenike. Об этом 31 августа сообщает «Коммерсантъ».



Вендор договорился о поставках с крупными дистрибьюторами OCS, «Треолан» и «Марвел-Дистрибуция». Последний, к слову, официально подтвердил информацию о планах поставок китайских ноутбуков, игровых ПК, мониторов и периферии Machenike.



На данный момент китайскую продукцию данного бренда можно купить на Aliexpress и Ozon. На последней площадке за первое полугодие 2022 года пользователи приобрели более сотни устройств Machenike, но в основном это были мыши и клавиатуры.

