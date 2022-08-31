Мужчина на «Форде» сбил 4-летнюю девочку, переходившую с мамой улицу Маршала Захарова

Маленький ребенок пострадал в ДТП в Красносельском районе Петербурга днем 30 августа. Девочка угодила под колеса автомобиля на зебре.
Наезд произошел около 16:50 вторника у дома 15 по улице Маршала Захарова, стало известно «Фонтанке» 31 августа. 41-летний петербуржец, двигаясь на своем Ford Kuga по Захарова от проспекта Кузнецова к Брестскому бульвару, сбил 4-летнюю воспитанницу детского сада, которая переходила дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу в сопровождении матери.
В результате ДТП девочку госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой, сотрясением, ушибом и ссадиной. Ее состояние оценили как средней тяжести. Водитель за последние два года привлекался за нарушения ПДД пять раз — за превышение скорости. О ДТП мужчина сообщил в полицию сам.