Петербуржцам покажут документальный комедийный сериал о фермере из Америки

В сети появился трейлер документального комедийного сериала «Земля больших возможностей» из линейки KION Originals о сибирском фермере Джастасе Уолкере, который мечтает возродить фермерскую культуру в России.
Премьерный показ фильма состоится в документальном конкурсе 44-го Московского международного кинофестиваля, 6 сентября фильм будет доступен в онлайн-кинотеатре KION.
Главный герой «Земли больших возможностей» — фермер Джастас Уолкер. Когда-то он вместе с большой семьей перебрался из Соединенных Штатов в Сибирь и обосновался в поселке Такучет Красноярского края. Со временем родители Уолкера вернулись в Америку, но Джастас был настроен остаться в России. В Такучет к Уолкеру приехала подруга Ребекка, ставшая впоследствии женой. Вместе они воспитывают уже трех дочерей. Российской аудитории американец из Сибири запомнился как герой интернет-мема — однажды он попал в объектив камеры федерального телеканала и отличился от других спикеров новостного выпуска ироничным взглядом на жизнь и взрывным заразительным смехом.
За годы фермерства Джастас обустроил в Такучете большое хозяйство. Трудолюбие и стремление во что бы то ни стало добиваться поставленных целей выделяет героя ленты на фоне остальных жителей деревни. «Веселый молочник», воплощающий классическую американскую мечту на исконно русской земле — образ, который не мог пройти мимо кинематографистов. Уникальная жизнь Джастаса, в которой личные драмы переплетаются с трудностями адаптации в другой стране и проблемами жизни в регионах, а личные победы — с достижениями фермерского хозяйства региона, стала основой документального мини-сериала.
Режиссер проекта Андрей Ананин познакомился с Джастасом еще в середине 2010-х — тогда Андрей снял студенческий короткий метр «Американская мечта» (2015). В общей сложности «Земля больших возможностей» снималась 8 лет.
Новости телекома