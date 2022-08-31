Для активных и креативных. «Ингосстрах» пополняет команду мобильных продавцов

«Ингосстрах» представляет проект «Мобильные продавцы». Он создан для развития сети собственных менеджеров, отвечающих за продажу продуктов группы компаний «Инго».
Ежедневно страховые агенты и другие сотрудники компании решают массу интересных задач, связанных с самыми разными страховыми объектами — от страхования личных вещей клиентов до судов, спутников, самолетов. Успешно достигать целей помогает выстроенная за долгие годы корпоративная культура, в которой забота о клиенте и защите его интересов стоят на первом месте. Всех новичков команда учит слышать и понимать пользователей, предвидеть их потребности. А еще — влюбляет будущих профи в страховое дело.
Проект «Мобильные продавцы» создан для активных людей, которые заинтересованы карьерой в стабильной компании, комфортной корпоративной средой и массой возможностей для профессиональной реализации. Вопреки представлениям, их будущая работа исключает скучное сидение за компьютером. Напротив, агента ждет общение с самыми разными людьми, продвижение известного бренда и формирование собственного клиентского портфеля.
Стать сотрудником «Ингосстраха» не так сложно, как может показаться: претенденты проходят дистанционное обучение с персональным наставником, участвуют в тренингах продаж и семинарах, которые позволят стать профессионалом в сфере страхования.
Перспективных кандидатов ждет оформление в штат с первого рабочего дня. Доход менеджера по продажам будет формироваться из оклада, ежемесячного процента от продаж страховых продуктов и квартальной премии за выполнение плановых показателей. Среднемесячный доход мобильного продавца может составлять до 150 000 рублей при гибком графике и возможности управлять своим временем.
«Ингосстрах» — участник топ-5 крупнейших российских страховщиков. В 2022 году компания отмечает 75-летний юбилей.
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СПАО «Ингосстрах». Лицензии ЦБ РФ на осуществление страхования: СИ №0928, СЛ №0928, ОС №0928–03, ОС №0928–04, ОС №0928–05 и на осуществление перестрахования ПС № 0928, выданные 23.09.2015 и ОС №0928–02 от 25.12.2019, все лицензии без ограничения срока действия.