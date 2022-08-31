Для активных и креативных. «Ингосстрах» пополняет команду мобильных продавцов

Ежедневно страховые агенты и другие сотрудники компании решают массу интересных задач, связанных с самыми разными страховыми объектами — от страхования личных вещей клиентов до судов, спутников, самолетов. Успешно достигать целей помогает выстроенная за долгие годы корпоративная культура, в которой забота о клиенте и защите его интересов стоят на первом месте. Всех новичков команда учит слышать и понимать пользователей, предвидеть их потребности. А еще — влюбляет будущих профи в страховое дело.

«Ингосстрах» представляет проект «Мобильные продавцы». Он создан для развития сети собственных менеджеров, отвечающих за продажу продуктов группы компаний «Инго».

Проект «Мобильные продавцы» создан для активных людей, которые заинтересованы карьерой в стабильной компании, комфортной корпоративной средой и массой возможностей для профессиональной реализации. Вопреки представлениям, их будущая работа исключает скучное сидение за компьютером. Напротив, агента ждет общение с самыми разными людьми, продвижение известного бренда и формирование собственного клиентского портфеля.



Стать сотрудником «Ингосстраха» не так сложно, как может показаться: претенденты проходят дистанционное обучение с персональным наставником, участвуют в тренингах продаж и семинарах, которые позволят стать профессионалом в сфере страхования.

