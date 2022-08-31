Двое подростков с юга Петербурга встретят начало учебного года в больнице

Скорые выезжали по заявкам из Фрунзенского и Кировского районов Петербурга около двух ночи накануне, стало известно «Фонтанке» 31 августа. В квартиру на Будапештской медиков вызвала 41-летняя директор магазина, которую напугал вернувшийся поздно ночью 16-летний сын. Он якобы был нетрезв и вел себя агрессивно. В стационаре выяснили, что у пациента повреждение внутренних органов. Его состояние оценивается как тяжелое.

В детской городской больнице № 5 спасают двух подростков, привезенных в течение суток из южных районов Петербурга.

Полиция района устанавливает обстоятельства получения им травм.



Примерно в то же время на Дачном проспекте скорая подобрала окровавленную девочку 14 лет. Она в ночи гуляла со старшей сестрой и её знакомым, которые дали ей выпить. После этого у подростка проснулись суицидальные наклонности и пришлось звать на помощь медиков.



Состояние этой пациентки врачи также оценивают как тяжелое.



И мальчик, и девочка 1 сентября, скорее всего, проведут на больничных койках.

