«Задержан за убийство каршеринга». Больше двух сотен пьяных водителей попались в Петербурге и области за выходные

пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и области
На выходных в Петербурге и области ловили нетрезвых водителей. Рейд оказался продуктивным: в руки ГИБДД попали 260 нарушителей.
На основных магистралях дежурила почти тысяча экипажей, им помогала патрульно-постовая служба, а также специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков, сообщает 31 августа пресс-служба УГИБДД.
Все попавшиеся отстранены от вождения и получили административные протоколы, но 14 задержанным повезло меньше. Они попались на пьяном вождении уже второй раз, так что теперь их ждет уголовное разбирательство.
«За что вас задержали?» — «Убийство». — «Кого убили?» — «Каршеринг. В состоянии алкогольного опьянения», — не без самоиронии отмечает один из нарушителей.
«В 2022 году за пьяное вождение в регионе задержано более 10 тысяч водителей, почти на 2 тысячи больше, чем в прошлом году. Из них 915 водителей привлечены к уголовной ответственности за повторное вождение в пьяном виде. Как результат, в регионе на