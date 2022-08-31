«Задержан за убийство каршеринга». Больше двух сотен пьяных водителей попались в Петербурге и области за выходные

На выходных в Петербурге и области ловили нетрезвых водителей. Рейд оказался продуктивным: в руки ГИБДД попали 260 нарушителей.



На основных магистралях дежурила почти тысяча экипажей, им помогала патрульно-постовая служба, а также специалисты Управления по контролю за оборотом наркотиков, сообщает 31 августа пресс-служба УГИБДД.



Все попавшиеся отстранены от вождения и получили административные протоколы, но 14 задержанным повезло меньше. Они попались на пьяном вождении уже второй раз, так что теперь их ждет уголовное разбирательство.

