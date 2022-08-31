«Минера и захватчика» из Славянки брали по плану «Крепость». Он решил тряхнуть стариной

Неожиданный звонок поставил на уши отдел полиции по Пушкинскому району. В предупреждении было и минирование, и захват заложников, но оказалось всё не так страшно.



Сообщение поступило накануне днем, стало известно «Фонтанке» 31 августа. Мужчина назвался, заявил, что отдел полиции заминирован, а он будет стрелять в полицейских и держит в заложниках жену и детей.



Об этом быстро сообщили ГИБДД, патрульно-постовой службе и вневедомственной охране. Был введен план «Крепость» — пресечение захвата объектов МВД. Проверка заняла минут 20, потом всё отменили за ненадобностью.

