«Минера и захватчика» из Славянки брали по плану «Крепость». Он решил тряхнуть стариной

Неожиданный звонок поставил на уши отдел полиции по Пушкинскому району. В предупреждении было и минирование, и захват заложников, но оказалось всё не так страшно.
Сообщение поступило накануне днем, стало известно «Фонтанке» 31 августа. Мужчина назвался, заявил, что отдел полиции заминирован, а он будет стрелять в полицейских и держит в заложниках жену и детей.
Об этом быстро сообщили ГИБДД, патрульно-постовой службе и вневедомственной охране. Был введен план «Крепость» — пресечение захвата объектов МВД. Проверка заняла минут 20, потом всё отменили за ненадобностью.
Через полтора часа в квартире дома 12, корп. 2, по Колпинскому шоссе попался подозреваемый, которому нарушать закон уже не в новинку.
Задержанный — 56-летний безработный, криминальную историю ведет с 1992 года. У него за плечами кражи, хулиганство, причинение легкого вреда здоровью, угроза убийством или причинением тяжкого вреда. Самое интересное — в 2019 году мужчине уже ограничили свободу на год за ложное сообщение о теракте.
Пока подозреваемый получил протокол о мелком хулиганстве и отправился в камеру, но может стать фигурантом уголовного дела. На его странице в соцсетях можно увидеть снимок семьи от 2018 года — женщина держит на руках младенца, рядом стоят еще три ребенка. «Многодетная семья возьмёт в дар детскую одежду, мебель, продукты» — так подписана другая фотография.