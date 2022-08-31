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    Бесстрашная соседка пыталась удержать вора с сумкой денег пенсионерки в Невском районе. Ей подсобила полиция

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    Час догоняли черный «Вольво» со злоумышленниками, которые ограбили квартиру пенсионерки в Невском районе, несмотря на сопротивление соседки.

    Звонок в единую службу спасения 112 о том, что в квартире дома по улице Крупской происходит что-то нехорошее, поступил накануне около 14:40, стало известно ИА «Агентство журналистских расследований» (АЖУР) 31 августа. Обратилась в полицию женщина, которая вступилась за беспомощную перед преступниками 79-летнюю соседку. Она сообщила, что двое вошли к пенсионерке, что-то взяли в квартире и попытались скрыться на «Вольво», но она смогла придержать одного в помещении.

    Когда наряд прибыл на место, выяснилось, что второму грабителю удалось сбежать. На «Вольво» объявили охоту, и в 16:45 в 1-м Муринском проезде машину остановили. В ней нашли 31-летнего жителя Башкирии и 29-летнего жителя Самарской области. Вместе с машиной их доставили в отдел полиции. Туда же чуть позже пришла пенсионерка, которая написала заявление о краже сумки с 30 тысячами рублей.

    Оба задержанных ранее привлекались к уголовной ответственности за кражи, мошенничество и угрозу убийством.

    Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

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